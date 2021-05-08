Süper Lig'in 40. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Beşiktaş, 3. sırada yer alan Galatasaray'a konuk oluyor. Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın 3 puandan başka çaresi yok. Beşiktaş, derbiyi kazanır, Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında kayıp yaşarsa Aslantepe’de şampiyon olacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray’da tek eksik

Galatasaray’da sakatlığı geçen Henry Onyekuru’nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo’dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aboubakar, N’Koudou ve Mensah yok

Galatasaray deplasmanında Aboubakar, N’Koudou, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Ajdin Hasic’i sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak olan Beşiktaş son olarak Bernard Mensah’ı kaybetti. 27. yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi. 23. haftadaki Antalya maçından sonra bir daha ilk 11’e forma şansı bulamayan Ganalı orta saha kadrodan çıkarıldı.

Fatih Terim 'tempo' parolasını belirledi

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinin taktiği de, sahaya çıkacak ilk 11 de büyük ölçüde belli. Teknik direktör Fatih Terim, oyun anahtarı olarak 'tempo' parolasını belirledi. Özellikle kadrodaki genç oyuncuların presi ve oyun temposuyla Beşiktaş'a üstünlük kurmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, 3 pozisyon dışında kimleri sahaya süreceğini de kararlaştırdı. Kalede Muslera, savunmanın göbeğinde Donk ve Marcao'nun yerleri garanti. Orta sahanın merkezini Gedson Fernandes ve Taylan ile tutmayı düşünen Terim, son haftaların skorer ismi Emre Akbaba'nın da hem hücum hattına yakın oynamasını hem de top rakibe geçtiğinde takım savunmasına yardımcı olmasını bekliyor.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı şampiyon olabilir!

Süper Lig’de 40. hafta mücadelesinde cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a konuk olacak olan Siyah-Beyazlılar, dev karşılaşmaya zafer parolasıyla hazırlanıyor. Ligde bitime 3 maç kala 81 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5, üçüncü Galatasaray’ın ise 6 puan önünde zirvede bulunan Kara Kartal, derbiyi kazanır, Sarı-Lacivertliler de cumartesi günü Ankaragücü deplasmanında kayıp yaşarsa Aslantepe’de şampiyon olacak.

Takımının moral ve motivasyonundan dolayı oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki eksikleri ise hiç sorun etmiyor. Sezonu kapatan; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’e ek olarak Vincent Aboubakar’ın da adale sakatlığının sürmesi sebebiyle Cim Bom’un karşısına bu oyuncularından yoksun olarak çıkacak olan Yalçın, elindeki kadronun 3 puanı getireceğine inanıyor.