Galatasaray - Beşiktaş: Gerçek bir taktik savaşı

Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Zirveye daha da fazla yaklaşmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş 'ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesi iki takım da tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Üç yerli kuralı iki hocayı da istemeseler de takıma bazı dokunuşlar yapmak zorunda bırakıyor.

ÜMRANİYESPOR MAÇI GİBİ OLMAZ

Ümraniyespor karşısında 4-4-2 ile çıkan Beşiktaş, derbiye muhtemelen daha farklı bir oyun sistemiyle çıkacak. Ümraniyspor'a karşı genelde merkezden hücum eden siyah - beyazlılar kanatları neredeye hiç kullanmadı.

Ümraniyespor maçına kadar maç başına ortalama 17,45 orta yapan siyah - beyazlılar, Ümraniyespor karşısında sadece 12 kez orta yapmayı denedi. Ümraniyespor'a genelde merkezden hücum eden Beşiktaş, Galatasaray karşısında kanatları da devreye sokacaktır.





ŞENOL GÜNEŞ'İN BÜYÜK KOZU

İki takımın da orta sahası yıldızlarla dolu ancak, Beşiktaş orta sahada oyuncu özellikleri olarak Galatasaray'dan daha avantajlı durumda...

Beşiktaş'ın orta saha üçlüsü Josef, Salih, Gedson Fernandes, Galatasaray'ın ise Torreira, Oliveira ve Mertens. Beşiktaş'ın orta sahadaki üç ismi oyununun her iki yönünü de oynama özelliği olan ve orjinal orta alan oyuncuları.

Galatasaray'da durum biraz farklı, Mertens bir orta saha oyuncusundan daha çok bir hücum oyuncusu. Bu eşleşmelerin yaşanması halinde Beşiktaş orta sahada Galatasaray'a karşı üstünlük kurabilir.

Okan Buruk'un orta sahada dengeyi sağlaması adına Mertens'in yerine ilk 11'de Mata'yı ya da Midtsjö'yü oynatması sürpriz olmaz.

GALATASARAY'IN KOZU OLIVEIRA OLUR

Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın en büyük kozu Sergio Oliveira olacaktır. Portekizli yıldız anahtar pas ve rakibin üçüncü bölgesinde yaptığı pas konusunda Süper Lig'in istatistik olarak en iyi oyuncusu konumunda...

Takım arkadaşlarına pozisyon yaratma konusunda Oliveira ligin üstünde bir isim... Süper Lig'de sadece iki asiste sahip olan Oliveira'nın asist beklentisi 6.54 ile Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.





BEŞİKTAŞ'IN ORTA SAHAYI HIZLI GEÇİŞLERİ

Beşiktaş'ın orta saha üçlüsü topu kazandıkları an, doğrudan hızlı bir şekilde hücumu düşünüyor. Galatasaray, orta alanda top kaptırması durumunda savunmada az adamla yakalanabilir. Okan Buruk'un öğrencileri bunu engellemek için atak sonuçlandırmada sorun yaşamamalı.





İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Maç başı gol ortalaması: 1.27-2.08

İsabetli şut: 7.27-5.75

Başarılı dripling: 15-17.83

Maç başı yenilen gol: 0.82-1.33

Anahtar pas: 13.82-7.58

Başarılı orta: 3.82-4.92

*İstatistiki veriler Comparisnator'den alınmıştır...

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr ÖZEL