Galatasaray - Beşiktaş derbisinin gizli kahramanı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide iki gol atan Mauro Icardi maçın yıldızı olurken, sarı - kırmızılılarda bir de maçın gizli kahramanı vardı.

Derbi öncesi Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inin kanatlarında Yunus, Kerem ve Rashica üçlüsünden ikisi yer alacağı düşünülüyordu.

Yeni teknik direktörüyle ilk maçını sahadında Ümraniyespor karşısında farklı kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbiye güçlü bir psikolojiyle çıktı.

Galatasaray ise beklenmedik puan kayıplarının ardından kritik bir derbiye çıktı, ancak Okan Buruk cesur dokunuşlar yapmaktan geri durmadı.





DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Maçtan yaklaşık bir saat önce açıklanan ilk 11'de Okan Buruk sürpriz bir şekilde sol kanatta Barış Alper Yılmaz'a şans verdi. Genç çalıştırıcının bu tercihi, sosyal medyadaki sarı - kırmızlılı birçok futbolsever tarafından eleştirildi.

22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş karşısında 64 dakikada sahada kalırken sadece bir kez pas hatası yaptı. Sahada kaldığı 64 dakikada takım arkadaşlarına iki kez gol pozisyonu hazırladı.

Bunlardan birini Mauro Icardi 18. dakikada gole çevirdi. İkinci golde ise, sol kanatta topla buluşan Barış, topu ceza sahsının sol çaprazındaki Oliveira'ya aktardı.

Oliveira'nın sert ortasında Icardi topu kafayla filelere göndererek Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi.

İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Barış Alper Yılmaz sol kanatta, Emre Taşdemir'in önünde, Rosier gibi ligin en iyi sağ beklerinden birinin karşısında mücadeleye başladı.

Maçın ilk düdüğünden itibaren güçlü driplinglerle Rosier'e zor anlar yaşatan Barış Alper, 40. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa hareketlendi.





Rosier'i geçerek topu kontrol eden sağ taraftan ceza sahasına giren Barış, harika bir çalımla Fransız sağ bek oyuncusundan sıyrıldı. Kaleci Mert ile dar açıdan karşı karşıya kalan 22 yaşındaki ayağını yere vurunca, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı.

Bu pozisyonda Rosier sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

SAVUNMADA DA BAŞARILIYDI

Barış Alper, arkasında forma giyen Emre Taşdemir'i de rakip ataklarında yalnız bırakmamaya çalıştı. Altı kez ikili mücadele kazanan genç oyuncu, iki kez top kapma ve bir kez de pas arasıyla takım savunmasında da büyük katkı verdi.

64 dakika sahada kalan Barış Alper oynadığı süre içerisinde takımın en verimli isimlerinden biri oldu. Yerli oyuncu sorunu çeken Okan Buruk'un elini güçlendirmeyi başardı.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr