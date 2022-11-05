Galatasaray , kritik Beşiktaş derbisine hazır. 3 haftalık kazanamama serisini Karagümrük deplasmanında sonlandıran Cim Bom, üst üste Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak, Dünya Kupası arasına hem moralli hem de zirve yarışının tam ortasında girmek istiyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki 50 bin kişilik taraftar desteğini de göz önünde bulundurarak, hücum futboluyla Beşiktaş'ı devirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, hücum prese rakip ceza sahasından itibaren başlayacak. Orta saha oyuncularının forvetlere, defans çizgisinin de orta sahaya kadar yaklaşması ve Beşiktaş'ın kendi yarı sahasına hapsedilmesi planlanıyor.

Nelsson'a özel görev

Oyuncularına Beşiktaş derbisinden beklentilerini aktaran Okan hoca, "Sizden Alanyaspor maçının ilk yarım saatindeki oyunu, mücadeleyi ve baskıyı istiyorum. Galatasaray böyle oynamalı. Zaten bunu başarırsak, hiçbir rakip önümüzde duramaz" ifadelerini kullandı.









Buruk özellikle Nelsson'a görev vererek, yanındaki tüm savunmacıları her fırsatta öne çıkarmasını ve orta alana yaklaştırmasını istiyor. Merkezde görev yapacak olan Oliveira ile Torreira'ya da mutlaka rakip ceza sahasına koşular yapmaları ve devamlı hücuma katılmaları söylendi.

Mertens orta sahaya

Okan Buruk, kadroda da bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Önde yoğun baskı sırasında topu kaybetmek istemeyen başarılı çalıştırıcı, Kerem'in yerine solda Rashica'yı, sağda ise Yunus-Barış ikilisinden birini oynatmaya hazırlanıyor. Ancak son idman itibarıyla Yunus'un bir adım önde olduğu belirtiliyor. İleri uçta Icardi ile arkasında Mertens'in yerleri garanti. Hatta Mertens'in sık sık orta sahaya gelip takım arkadaşlarına oyun kurulumunda yardımcı olması bekleniyor.

Muslera'ya güveniyorlar

Savunma hattında ise Nelsson'un partneri, 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Abdülkerim olacak. Ayrıca kırmızı kart cezası biten Boey sağda, bu sezon Galatasaray formasını ilk kez Karagümrük karşısında giyen Emre Taşdemir de solda oyuna başlayacak. Kale yine Muslera'ya emanet. SarıKırmızılılar en çok da Uruguaylı eldivenin bu sezonki formuna güveniyor.

İç sahada yarı yarıya

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cim Bom, Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.









14 golün 4’ünü Gomis attı

Aslan, Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. SarıKırmızılılar'da bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.

Sakat & cezalı oyuncu yok

Galatasaray’da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan’da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı’nın kırmızı kart cezaları sona erdi. SarıKırmızılılar'da sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı ve Okan Buruk'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekler.





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3 futbolcu kart sınırında

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Tribünlerde 50 bin kişi

Beşiktaş derbisine Sarı-Kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi. Dev mücadelede 50 bin taraftarın tribünde olması ve Galatasaray'a destek vermesi bekleniyor.

Metin Karabaş