Galatasaray-Beşiktaş derbisini 208 gazeteci izledi

Derbiye 145 muhabir-yazar, 38 foto muhabiri ve 25 kameraman akredite oldu. Türk basın mensuplarının dışında Hollanda, İsrail, Rusya ve Almanya’dan da 4 medya mensubu derbiyi takip etti.

GS Store’da rekor gecesi

50 bin taraftarın akın ettiği derbi öncesi Galatasaray ürünlerinin satıldığı GS Store’da büyük bir yoğunluk vardı. Sezonun en büyük cirosunun gerçekleştiği öğrenilirken taraftarların mağazadaki ürünlerin büyük kısmını tükettiği belirtildi.

Kupada Ofspor biletleri satışta

Derbinin ardından salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekibi Ofspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da bu maçın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatlarının 70 TL ile 800 TL arasında değiştiği ifade edilirken taraftarların bu müsabakaya da hafta içi olmasına karşın ilgi göstermesi bekleniyor.

Maç sonunda her yerde kutlama

Galatasaray taraftarı maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Stadyumdan çıkarken başlayan galibiyet kutlamaları Florya'ya kadar devam etti. Taraftarlar derbi zaferinin sevincini doyasıya yaşadı.



