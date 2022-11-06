Galatasaray-Beşiktaş derbisine Mauro Icardi damgası

Spor Toto Süper Lig ’de 13. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş ’ı Aslantepe’de konuk eden Galatasaray , rakibini 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. Aslantepe’de yaklaşık 50 bin taraftarı önünde sahaya zafer için çıkan Okan Buruk’un öğrencileri, 90 dakikanın sonunda istedikleri sonucu almayı başardılar...

Mücadelenin 18. dakikasında Rashica’nın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte penaltı noktasına indiren Barış Alper’in pasında Icardi, sol ayağıyla topu Beşiktaş ağlarına gönderip takımı öne geçirdi. Arjantinli’nin Beşiktaş ağlarına gönderdiği gol vuruşunda top, 124 kilometreye ulaştı.

Maçta 28. dakikada Cenk Tosun’un attığı gol sonrasında takımlar, soyunma odasına 1-1’lik sonuçla giderken ikinci yarıda da maça damgasını Icardi vurdu.









Hat-trick’i kaçırdı!

Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanatta topla buluşan Sergio Oliveira’nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Icardi, takımını yeniden öne geçirdi. Beşiktaş ağlarına 2 gol gönderen Mauro Icardi, Eylül 2020’de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol atmayı başardı. Mücadelenin 71. dakikasında Mertens’in sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte dokunan Icardi’nin vuruşu direkten döndü.

Seken topta Abdülkerim’in vuruşu üstten auta gitti. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 2-1 sona ermesi sonrasında Nef Stadı’nda yer alan Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi ve seyircilerin tezahüratları eşliğinde sahadan ayrıldı.







