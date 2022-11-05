Galatasaray - Beşiktaş derbisine görülmemiş ilgi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk, Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Barış Alper Yılmaz ilk kez 11’de

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisine 11’de başladı. Bu sezon daha önce Süper Lig’deki ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmaya sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki futbolcu, derbiyle birlikte ilk kez 11’de görev aldı.

Boey ve Abdülkerim, 11’e döndü

Galatasaray’da ligin 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan mücadelede kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, derbide 11’de görev aldı. Abdülkerim ilk önce 2 maç ceza aldı daha sonra TFF Tahkim Kurulu cezasını 1’e indirdi. Boey ile Abdülkerim cezalarını geçtiğimiz haftaki Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Milot Rashica ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

Galatasaray taraftarından yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nu tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını derbiye hazırladı.

Atiba ve Dele Alli ilk kez!

Beşiktaş’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer alırken, İngiliz yıldız Dele Alli de bu sezon ilk kez yedek kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yapıldı. Bu sabah adale ağrısı hisseden Masuaku kadrodan çıkarılırken, bu futbolcunun yerine Umut Meraş ilk 11’e alındı. Siyah-beyazlı ekibe transferinin ardından ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymemişti. İngiliz yıldız, sakatlığının olmadığı karşılaşmaların hepsinde ilk 11’de sahaya çıkarken, bu sezon ilk kez bir mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Şenol Güneş, Dele Alli’nin yerine N’Koudou’yu sahaya sürdü.

Atiba ilk kez kadroda

Beşiktaş’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan ve 12 hafta boyunca takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bir süredir takımla çalışan ve sakatlığını tam olarak atlatan Atiba, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi.

Masuaku’nun yerine Umut Meraş

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesinde adalesinde ağrı hisseden Masuaku kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda Umut Meraş ilk 11’de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş’ta sol bek Masuaku’nun adalesinde hissettiği ağrı sonucunda bu futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Dün akşam açıklanan 22 kişilik kadroda yer alan Masuaku, yaşanan gelişmeyle birlikte takımını yalnız bırakırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında Umut Meraş’ı ilk 11’e sürdü. Güneş’in bir diğer tercihi ise N’Koudou oldu. Ümraniyespor karşısında maça yedek başlayan N’Koudou, Galatasaray önünde ilk 11’de şans bulurken, Dele Alli ise mücadeleye kulübede başladı. Siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı 11’i şu şekilde:

Mert Günok - Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş - Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes - N’Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.

Galatasaray - Beşiktaş derbisini basın ordusu takip etti

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakaya medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Derbiye 145 muhabir-yazar, 38 foto muhabiri ve 25 kameraman akredite oldu. Türk basın mensuplarının dışında Hollanda, İsrail, Rusya ve Almanya’dan da 4 medya mensubu derbiyi takip etti.