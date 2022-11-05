Galatasaray-Beşiktaş derbisine devlerin scoutları geliyor!

Süper Lig'in 12. haftası derbiye sahne olacak, Galatasaray sahasında Beşiktaş 'ı ağırlayacak. Dev mücadele; Süper Lig yarışında olduğu kadar teknik direktörler Şenol Güneş ile Okan Buruk için de çok önemli. Güneş, yeni döneminde çıktığı ilk maçtaki Ümraniye galibiyetinin ardından derbi zaferiyle rüzgarı tamamen lehine çevirmeyi amaçlıyor. Okan Buruk ise derbi galibiyetiyle kredisini artırmanın ve camiayı yeniden havaya sokmanın peşinde.

'Rakiplerimiz önümüzde duramaz'

Oyuncularına Beşiktaş derbisinden beklentilerini aktaran Okan hoca, "Sizden Alanyaspor maçının ilk yarım saatindeki oyunu, mücadeleyi ve baskıyı istiyorum. Galatasaray böyle oynamalı. Zaten bunu başarırsak, hiçbir rakip önümüzde duramaz" ifadelerini kullandı.

Güneş'ten uyarılar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise öğrencilerine Galatasaraylı 3 oyuncu için uyarı yaptı... Emre ve Kerem’in bindirmeleri için savunmayı uyaran Güneş, hücum hattından da bu ikilinin yaratacağı boşlukları değerlendirmelerini istedi. Torreira için de özel tedbir alınacağı kaydedildi. Güneş, savunma hattında görev alacak isimlere bu 3 isme karşı dikkatli olmaları emrini verdi.

İstanbul'da 2 maç daha izlediler

Futbolseverleri çok keyifli bir karşılaşma beklerken, devlerin de gözü bu mücadelede olacak. Ajansspor'un bilgisine göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisini Manchester United ve Nice scoutları takip edecek. İstanbul'da olan United ile Nice oyuncu izleme ekibinin, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in, Hearts ile oynadığı karşılaşmayı ve Süper Lig'de Kasımpaşa'nın, Ankaragücü'nü ağırladığı mücadeleyi de yerlerinden takip ettiği kaydedildi.



