"Adana Demir, Kayseri & Alanya" üçgeninden galibiyet çıkaramayan Galatasaray , Fatih Karagümrük'ü yenip 11 haftada 21 puana ulaşmış; Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yenmeyi başarmıştı.

Misli.com üyelerinin kupon ve yorum paylaşarak, birbirini takip ederek yüksek kazanç elde ettiği platform Misli Arena'da "Galatasaray-Beşiktaş" derbi maçına iddaa oynayanları sizler için analiz ettik.

MİSLİ.COM KULLANICILARI GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINA NASIL İDDAA OYNUYOR?

FENERBAHÇELİLER VE TRABZONSPORLULAR BERABERLİK BEKLİYOR

Fenerbahçeli üyeler derbide öncelikli olarak 1 puan istiyor. "Karşılıklı Gol Var" seçeneğine de hayır demiyor.

"Galatasaray-Beşiktaş" karşılaşmasına iddaa oynayan Fenerbahçelilerin %18'i "MSX" denerken, %13'ü de "KG VAR" oynamış.

Trabzonsporlu üyeler de aynı şekilde...

Derbi maça iddaa oynayan Trabzonsporluların %15'i "beraberlik" seçeneğine daha yakın.

%11'i ise "KG VAR" neden olmasın demiş...

HEM GALATASARAYLILAR, HEM DE BEŞİKTAŞLILAR TAKIMLARINA GÜVENİYOR

Derbinin tarafları kendi takımlarını ön plana koymuş.

"Galatasaray-Beşiktaş" derbi mücadelesine iddaa oynayan Galatasaraylı üyelerin %33'ü sarı-kırmızılı takımdan 3 puan bekliyor.

Beşiktaşlılar da onlardan farksız; derbiye iddaa oynayan siyah-beyazlı taraftarların %22'si deplasmandan galibiyetle döneceklerini düşünüyor.

Galatasaraylılar "MS1" sonrasına "KG VAR" (%6) ile "2.5 ÜST" (%6) eklerken, Beşiktaşlılar "MS2" sonrasına "KG VAR" (%9) eklemiş.

DERBİYE EN YÜKSEK ORANLAR MİSLİ.COM'DA

Daha yüksek oranların adresi Misli.com, derbide de piyasadaki en yüksek iddaa oranlarını üyelerine sunuyor.

"Galatasaray kazanır" diğerlerinde 1,87 iken Misli.com'da 2,05!

"MSX" diğerlerinde 3,12 iken Misli.com'da 3,43!

"Beşiktaş kazanır" diğerlerinde 2,89 iken Misli.com'da 3,17!

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