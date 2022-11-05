Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerleyen Fenerbahçe , 26 puanla liderlik koltuğuna yer alırken, Avrupa’da da grubunu 14 puanla ve namağlup zirvede bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Avrupa’da namağlup durumda olan Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus, oyuncularının performansını överken, asıl hedeflerinin lig olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.





'Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu'

Hatırlanacağı üzere tecrübeli futbol adamı, Dinamo Kiev maçı öncesi konuşmuş, "Bizim hedefimiz Avrupa Ligi’ni kazanmak değil. Blöf yapmıyorum, bilgi ve tecrübem var. Son 16 turunda Avrupa’nın en iyi liglerinden güçlü takımlar var. Bizim ise Avrupa Ligi’ni kazanacak bir takımımız yok. Ancak bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu turnuvada devam etmek için son 16 turunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi ve mütevazı olmamız gerek. Güzel bir kura çekersek, daha da güzel olur. Avrupa’da beklentilerin üzerinde bir performans sergiledik. Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu." ifadelerini kullanmıştı.





Derbide Jesus sürprizi

Sarı Lacivertli ekibin patronu, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken rakiplerini takip etmeyi ihmal etmedi, zirve yarışındaki Galatasaray ile Beşiktaş 'ı karşı karşıya getiren maçı Nef Stadı'nda takip etti. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.









Avrupa’da uçuşa geçti

Sarı-Lacivertliler, sezon başlarken Avrupa Kulüpler Sıralaması’nda 107. basamakta yer alıyordu. Kanarya, Şampiyonlar Ligi’ne kalamasa da Avrupa Ligi’nde önce kulüp etabına ulaştı. Fenerbahçe ardından grupta 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu performans, SarıLacivertliler’i sıralamada adeta uçuşa geçirdi. Jorge Jesus’un ekibi, tam 47 basamak birden yükselerek 60. sıraya yerleşti.





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Yeni rekorun sahibi!

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti. Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.







