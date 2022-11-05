Galatasaray-Beşiktaş derbisinde flaş detay! Unutulmayan derbiler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş , kozlarını Nef Stadı'nda paylaşacak. Saat 20.00'da başlayacak ve FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği dev derbi, 2022 yılının son derbisi olacak.





Zorlu mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, maç saatini beklemeye başladı. Ligde Beşiktaş 4, Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

SON MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

İki takımın birbiriyle oynadığı son maçlara bakıldığında eşitlik söz konusu. Son 4 maçta taraflar 2'şer galibiyet alırken, bu maçların hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı. Nefesleri kesecek derbinin tarihini incelediğimizde, birbirinden kritik anların yaşandığı görülmekte. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihinde unutulmayan maçlardan bazıları...

UNUTULMAYAN DERBİ MAÇLARI

"NE YAPTIN FEVZİ..."

1999/2000 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Şifo Mehmet'in golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş maçın bitmesini bekliyordu. Dakikalar 80'i gösterdiğinde geri pası alan Beşiktaş kalecisi Fevzi, sahanın azizliğine uğradı ve top sekerek ayağının altından kaleye gitti. O dakikaya kadar maçın yıldızı olan Fevzi sahada, eşi tribünde ağlarken umut vaat eden bir kalecinin de kariyeri büyük düşüşe geçmiş oldu.

SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ

100. yılını kutlayan Beşiktaş 2002/2003 sezonunun 33. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son dakikalarında Sergen Yalçın'ın golüyle rakibini 1-0 yenen Beşiktaş bu galibiyetin ardından şampiyonluğunu garantiledi. Maçı anlatan Ercan Taner'in "Sergen attı şampiyonluk geldi" sözleri hafızalara kazındı.

ALİ AYDIN HAKEMLİĞİ BIRAKTI

2004 yılında Ali Aydın, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçtaki kararları sebebiyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirileri kaldıramayan ve derbideki yönetiminin kötü olduğunu kabul eden Ali Aydın, 7 Nisan 2004 yılında faal hakemliği bıraktığını açıkladı.

'DELİ İBO' SAĞINI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray bu maçı da yenseydi kendi sahasında üst üste kazanma rekorunu Boca Juniors'tan devralacaktı. Bir sezon önce aynı rekora çok yaklaşan Fenerbahçe 'nin hevesini kursağında bırakan Beşiktaş, bu kez de Galatasaray'ı devirdi. Rekorun, tabiri yerindeyse sahada sadece yürümek için kullandığı sağ ayağıyla gol atan İbrahim Üzülmez tarafından engellenmesi ise çok şaşırtıcı bir durum olmuştu.

HASAN KABZE MUCİZE

2006'da Mayıs ayında oynanan maçta dakikalar 93'ü gösterirken Galatasaraylı Hasan Kabze'nin galibiyet golü geldi. Bu golle Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu golle Fenerbahçe ve Galatasaray son haftaya eşit puanlarla girdi. Son hafta G.Saray, Kayserispor 3-0 yenerken F.Bahçe deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kalınca şampiyon Galatasaray oldu.

EBOUE VE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN GERGİNLİĞİ

2011 senesinde oynana derbide Beşiktaş taraftarları taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile tartışma yaşadı. Sürtüşmenin ardından bir Beşiktaş taraftarı sahaya inerek Eboue'ye doğru koşmaya başladı. Güvenliklerin araya girmesinden sonra olası bir saldırı olayı da engellenmiş oldu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Olimpiyat Stadında oynanan 2013 senesinde derbide, Beşiktaş taraftarları bir anda sahaya indi. Galatasaray 2-1 öndeyken bir anda yeşil sahayı dolduran Beşiktaşlılar sandalyelerle güvenlik güçlerine saldırdı. Yaşanan olaylardan sonra Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

İNÖNÜ'DE TARİHİ FARK

Galatasaray, TSYD Kupası'nda İnönü'de Beşiktaş'la karşılaşıyordu. Bu kupanın oynanmaması gerektiğini düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Toshack, uğraşları sonuç vermeyince protesto olarak sahaya yedek kadroyu çıkarmıştı. Galatasaray ise ideale daha yakın bir kadroyla çıktı.

İlk 45 dakikayı 2-0 yenik kapatan Beşiktaş ikinci yarının başında 10 kişi de kalınca ortaya derbilerde ender görülen bir skor çıktı ve Sarı-Kırmızılılar Adrian Ilie'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 6-0 galip ayrılıyordu. Toshack'ın protesto ettiği bu kupa 1999-2000 sezonunun ardından üç büyük takımın da ortak kararıyla tedavülden kalkıyordu.

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(Sabah)