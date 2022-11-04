Süper Ligin iki devini buluşturacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinin heyecanı cumartesi 20.00’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’da yaşanacak.

Maçın ilk düdüğünden itibaren canlı anlatım, yorumlar, analizler ve stadyumdan bağlantılarla derbinin heyecanı ekranlara gelecek.

Okan Buruk yönetiminde ilk derbisini yaşayacak olan Galatasaray ile Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta ikinci döneminin ilk derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele, 20.00 – 22.00 arasında Derbi Özel programıyla izleyicilerle buluşacak.