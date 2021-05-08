Süper Lig'de nefesler kesildi ve herkes heyecan dolu derbinin sonucunu bekliyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor. Kartal, bu karşılaşmadan 3 puan çıkarmak istiyor. Bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen hocanın derbi öncesi sözleri:

Artık final bölümüne geldik. Uzun zamandan beri herkes mücadele ediyor. Zor oyunlar, zor kadrolar, pandemi sakatlık. Derbi maçları zordur. Kazanmak istiyoruz, onun için buradayız. Kazanmak üzerine oyun planımızı kurgulamaya çalıştık ama her zaman kurguladığınız gibi olmuyor. Umarım bizim için bugün iyi bir sonlandırma bölümü olur.

Son milli maç arasından sonra maalesef çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Özellikle oyuncu konusunda... Bayağı bir oyuncumuzu dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Kalan oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Bu hafta için uzun zamandan sonra bir dinlenme şansı bulduk. Elimizdeki oyuncuların en iyisini değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür diyoruz, en azından elimizde oynatabileceğimiz bir oyuncu var. İnşallah hayırlısı olur.

Taraftarlarımız çok destek oldular. Onlara bu hafta içerisinde şampiyonluk hedef etmek istiyoruz. İnşallah bunu da Allah'ın izniyle başarabiliriz.