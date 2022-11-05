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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde gerginlik

Van’da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi gerginlik yaşandı.

05 Kasım 2022, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde gerginlik

Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş NEF Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde Van'dan gerginlik yaşandığına dair haberler geldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımın taraftarı arasında kısa süreli gerginlik oldu. Sanat Sokağı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında karşılıklı laf atma yüzünden kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından Sanat Sokağı’na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Atilla İdiz / VAN (İHA)

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