Ligin zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde bahisçilerin favorisi Galatasaray oldu... Beşiktaş’ın zirve yarışına ortak olabilmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarların yüzde 91’i takımlarının galibiyetine oynadı.

Siyah-Beyazlı taraftarların yüzde 41’inin de aynı şekilde Galatasaray seçimi yapması dikkat çekti. Türkiye’nin yasal bahis sitesi www.misli.com‘un verilerine göre Fenerbahçeli taraftarların yüzde 45’i de kuponlarında Galatasaray galibiyetine yer verdi.

Fatih Terim farkı

Galatasaray, Beşiktaş’a karşı İddaa’da 2.00 oran ve altında çıktığı son 11 maçın 10’unu kazanırken, Fatih Terim de büyüklerle ligde karşılaştığı son 32 maçın 27’sinde mağlup olmadı. Sergen Yalçın da bugüne kadar teknik adam olarak Galatasaray’a karşı çıktığı 8 maçın sadece 2’sini kaybetti.

Misli.com’da açılan ‘Gol atan oyuncu’, ‘Penaltı olur mu’, ‘Uzatma süresi’, ‘Hakem VAR’a kaç kez gider’ ve ‘Ofsayt sayısı’ gibi özel etkinlikler yoğun ilgi görüyor.



