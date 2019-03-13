Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, TGRT HABER Spor Müdürü Sabri Ugan'ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programında, Beşiktaş ve Kagawa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında Şenol Güneş'e sorduğu sorularla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken dikkat çeken Tsuchiya, Kagawa'nın, Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağırılacağını söyledi. Galatasaray-Beşiktaş derbisi için de 2 bin Japon'un Passolig başvurusu yaptığını açıkladı.

Kagawa, Asya Kupası'na çağrılmamıştı. Çünkü Dortmund'ta oynamıyordu. Sonra Şenol Güneş ona şans verdi. Kagawa büyük ihtimalle Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağrılacak. Japonya'dan bu bilgiler geliyor.

Japonya'da Nagatamo'dan dolayı Galatasaray, Kagawa'dan dolayı da Beşiktaş tanınıyor. 2002 Dünya Kupası'ndan ötürü de Türk Milli Takımı iyi biliniyor. O zaman Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş'ti. Japonya'da Fatih Terim'den daha çok Şenol Güneş bilinir. Çünkü Japonlar pek Avrupa Şampiyonası izlemez. Dünya Kupası'nı hatırlar.

Temsilcisi olduğum FUJİ TV için Şenol Güneş ile bir röportaj yaptık. Kendisine, Japonlar'ın Kagawa ile Ljajic'i birlikte oynarken görmek istediklerini söyledik. O da bize, kondisyonları daha iyi olursa daha onları daha uzun süre birlikte oynatmak istediğini söyledi. Türk Milli Takımı ile ilgili de, son zamanlarda genç oyunculara fazla yer verildiğinin, kendisinin genç ve deneyimlileri birlikte oynatacağını belirtti.

Geçen gün duydum, Japonya'dan 2 bin kişi Passolig kartı almak için başvurmuş. Galatasaray-Beşiktaş maçı için çok heyecanlılar. Nagatomocular ve Kagawacılar karşı karşıya gelecek. Türkiye Ligi, Japonya'da canlı yayınlanıyor. Biz Japonlar istiyoruz ki mayıstaki maça kadar Galatasaray ve Beşiktaş yenilmesin, o maç heyecanlı geçsin.

Japon futbolcular genelde Almanya'da oynuyor. Japon taraftarlar da oraya gidiyor. Almanlar Japonlar gibi disiplinli. Orada sakinler. Ama Türkiye'ye gelince çok şaşırıyorlar. Çok heyecan yaşıyorlar. Mesela dünkü maçta Galatasaray 4-0, 5-0 öne geçiyor ama en küçük hatada taraftarlar yine kızıyor, küfür ediyor. Buna Japonlar çok şaşırıyorlar. Anlamıyorlar. Ben 18 yıldır Türkiye'deyim. Bana normal geliyor.