Galatasaray Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'in12. haftasında dün Karagümrük'ü deplasmanda Emre Taşdemir ve Juan Mata'nın golleriyle 2-0 yenerek moral bulan Galatasaray , bu maçın ardından dinlenmeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı takım, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de NEF Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve mücadelesinde ayrı bir öneme sahip olan bu derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini özel olarak hazırlıyor.

Dün oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi.



