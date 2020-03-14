Galatasaray - Beşiktaş derbisi bitti, puan durumu kızıştı! Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve 27. hafta fikstürü
Süper Lig'de son haftalara gelinirken puan durumu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konyaspor deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 40 puanda kaldı ve zirve yolunda havlu attı. Haftanın en önemli maçları pazar günü oynandı. Trabzonspor-Başakşehir maçı, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçların ardından Trabzonspor, haftayı averajla lider kapattı. Başakşehir 2. sırada yer alırken, Galatasaray 3. sırada kaldı. Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 27. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 40 puanla 7. sırada kaldı. Pazar günü oynanacak maçlar Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir.
Haftanın en önemli maçlarında puanlar paylaşıldı. Trabzonspor-Başakşehir mücadele 1-1 sona ererken, Galatasaray -Beşiktaş derbisi 0-0 bitti.
Haftanın kapanış maçında Sivasspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
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Süper Lig puan durumu
1.Trabzonspor 53 puan
2.M.Başakşehir 53 puan
3.Galatasaray 50
4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)
5.Beşiktaş 44 puan
6. Alanyaspor 43 puan
7.Fenerbahçe 40 puan
8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 32 puan
10.Denizlispor 31 puan
11. Gençlerbirliği 28 puan
12.Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)
13. Kasımpaşa 26 puan
14. İH Konyaspor 26 puan
15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan
16.Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 23 puan
18.İM Kayserispor 22 puan
Süper Lig 26. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 2 - 1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2 - 0 Göztepe
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
Kayserispor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir
Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor
Süper Lig 27. hafta fikstür
Fenerbahçe - Kayserispor
Gaziantep - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Sivasspor - Denizlispor
Beşiktaş - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Göztepe - Trabzonspor