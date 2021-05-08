Zirveyi derinden etkileyecek, belki de şampiyonu belirleyecek derbi maçta Galatasaray, TT Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, şampiyonluk umudunu devam ettirmek için 6 puan önünde lider durumda olan Beşiktaş'ı da devirmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Sarı kırmızılı ekipte koronavirüs karantinasında olan Oghenekaro Etebo dışında eksik yok. TD Fatih Terim'in son haftalarda yüksek formuyla dikkat çeken Emre Akbaba'yı, orta alanda Gedson Fernandes ve Taylan Antalyalı ile birlikte başlatması bekleniyor. Kanatlarda Ryan Babel ve tamamen iyileşen Henry Onyekuru'yu görebiliriz. Hücum merkezinde ise Halil Dervişoğlu ya da Mostafa Mohamed yerine usta golcü Radamel Falcao ilk 11 başlayabilir.

Sivas deplasmanından 0-0'la döndükten sonra vites yükselten Beşiktaş, son 3 maçını toplamda 13 gol atarak kazandı ve ligin son 3 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5, arkasındaki Galatasaray'ın da 6 puan önünde lider olarak giriyor. Siyah beyazlılarda Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Bernard Mensah, Cenk Tosun ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. TD Sergen Yalçın'ın iyileşen Gökhan Töre'yi bir kez daha "9 numara" oynatması, Cyle Larin ile Rachid Ghezzal'ı kanatlarda kullanması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi tek soru işareti sol bekte yaşanacak. Yalçın maç öncesinde Fabrice N'Sakala ile Rıdvan Yılmaz arasında tercihini yapacak, formaya bir adım daha yakın olan isim N'Sakala...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligde oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Fernando Muslera daha önce Beşiktaş'a karşı 20 maçta forma giydi, 8'inde kalesinde gol görmedi.

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Josef de Souza ligde Galatasaray'a 7 kez rakip oldu, hiç kaybetmedi! (3 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %30'luk kesim geçen hafta Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçen siyah-beyazlı ekipten derbi de galibiyet bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.