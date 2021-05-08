Galatasaray - Beşiktaş (CANLI)

Türkiye bugün futbola doyacak; Süper Lig'de haftanın tüm maçları bu akşam aynı saatte başladı. Zirvede gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisinde... Fatih Terim'li Galatasaray, şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşımak için Beşiktaş'ı devirmek zorunda. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü çözülebilir. Beşiktaş, derbide Galatasaray’ı yener, 2. sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Kartal, Türk Telekom'dan şampiyon ayrılacak. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR

❌ 2' Ghezzal sol kanattan duran topu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Welinton kafasını vurdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. VAR'dan yapılan inceleme kararı sonrasında da ofsayt kararı onaylandı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Onyekuru, Babel, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah Beyazlılar derbide Galatasaray’ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena’dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe’nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da Siyah Beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.





Galatasaray ikili averajı almak istiyor

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40'ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.



