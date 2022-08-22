Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 2005 doğumlu pasör çaprazı Beren Yeşilırmak ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün altyapısında yetişen, 2019-2020 sezonunda A takım forması ile mücadele eden genç oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise 1. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da çifte lisansla kiralık olarak forma giymişti. Kulübümüzle 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 2005 doğumlu genç oyuncumuza sarı kırmızılı forma altında nice başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.