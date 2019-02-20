Galatasaray, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

20 Şubat 2019, Çarşamba 23:14
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Galatasaray, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise pas oyununun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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