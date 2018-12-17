Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmesindeki rakibi Portekiz'in Benfica takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkamayan ve grupta üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray Benfica ile ilk maçı Türk Telekom Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

İlk karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20:55'de oynanacak. Mücadele beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçın rövanşı ise 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

Benfica'yı yakından tanıyalım...

Teknik direktör Rui Vitoria önderliğindeki Portekiz devi, 13 haftası geride kalan yerel liginde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sırasıyla Porto, Sporting Lizbon ve Braga'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ile eşleşen Benfica, Sarı-Lacivertli rakibini iç sahada 1-0 yenmiş, İstanbul'da ise 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna yükselmişti.

Play-Off aşamasında Yunan temsilcisi PAOK'u eleyen Portekiz ekibi, gruplara kalmıştı. Devler Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, AEK ve Ajax ile mücadele veren Rui Vitoria'nın öğrencileri, 2 puan, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan toplayarak Bayern ve Ajax'ın ardından grubu 3. sırada noktalamıştı.

Portekiz'in dev kulübü, iç saha maçlarını 65 bin kişilik Estadio da Luz'da oynuyor. Transfermarkt verilerine göre Benfica'nın kadrosundaki en değerli futbolcular 28 milyon Euro'luk stoper Ruben Dias, 25 milyon Euro'luk sol bek Alejandro Grimaldo ve 22'şer milyon Euro'luk orta saha Pizzi ile sağ kanat Eduardo Salvio.

Benfica'nın Avrupa macerası

Portekiz ekibi, geçtiğimiz sezon kendi ligini şampiyon Porto'nun ardından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Fenerbahçe'yi elediler!

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Portekiz takımı, Kadıköy'den de 1-1'lik eşitlikle dönerek play-off'un yolunu tuttu.

Devler Ligi gruplarına kalabilmek için Yunan ekibi PAOK ile kozlarını paylaşan Benfica, kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 4-1'le dize getirerek adını gruplara yazdırdı.

Gruptan çıkamadılar!

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, Ajax ve AEK ile mücadele eden Portekiz devi, grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kaldı. İşte Benfica'nın Şampiyonlar Ligi grubunda aldığı sonuçlar:

Benfica - Bayern Münih: 0-2

AEK - Benfica: 2-3

Ajax - Benfica: 1-0

Benfica - Ajax: 1-1

Bayern Münih - Benfica: 5-1

Benfica - AEK: 1-0