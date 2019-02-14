Galatasaray Benfica karşısında nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16’ya kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.

Maç 2 gün sürecek

2-1'lik Galatasaray galibiyeti durumundaysa karşılaşmada uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatma bölümlerinde gol olmazsa ise üst tura çıkanı penaltı atışları belirleyecek. Aslan zorlu deplasmanda saat farkının dezavantajını yaşayacak. Çünkü Cim Bom, Türkiye Saati ile saat 23.00’te sahaya çıkacak. Maçın son düdüğü ise yaklaşık olarak 22 Şubat saat 01.00’de çalacak.

Rövanş 21 Şubat'ta

Kendi evinde kritik bir yenilgi alan Galatasaray’ın rövanşta da işi hayli zor olacak. Sarı-Kırmızılı ekibin orta sahadaki en önemli oyuncularından Fernando, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fernando, hafta sonundaki Trabzonspor karşılaşmasında da sarı kart cezası sebebiyle forma giyememiş ve yerine Donk görev yapmıştı. Sarı Kırmızılıların Avrupa'ya tamam ya da devam maçı 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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