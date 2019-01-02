Katar ve Suuid Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri William D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi. Galatasaray'daki ücreti yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı. Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu. Kiralama teklifine soğuk bakan Galatasaray, oyuncu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Öncelik Rodrigues'in transferinde

Teknik heyet Belhanda'Nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak. Rodrigues'in Al- İttihad'a transferi için uğraşan D'Avila, bu işi resmiyete döker dökmez menajerliğini aldığı Belhanda ile ilgilenecek. Belhanda'yı Avrupa'ya götürmek için şartları zorlayacak olan D'Avila, transfer piyasasına hakim olduğu Suudi Arabistan ve Katar seçeneklerini ise cepte tutuyor. (Sabah)



