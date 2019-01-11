Galatasaray Belhanda için yapılan 7 milyon euroluk teklifi reddetti!

Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katan Al İttihad Kulübü, Younes Belhanda için de ısrarını sürdürüyor.

Faslı oyuncu için daha önce yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddedilen Suudi Arabistan ekibi, rakamı 7 milyon euroya yükseltti ancak Galatasaray yönetimi bu teklifi de düşük bularak geri çevirdi.

Sarı kırmızılı kulübün yanı sıra Belhanda da kendisine yapılan teklifi beğenmedi. Al İttihad, Galatasaray'dan yılda 4 milyon euro civarında kazanan Faslı oyuncuya, aynı parayı teklif etti. Belhanda'nın Galatasaray'da aldığının en az 1.5 katı, yani 6 milyon euro teklif edilmesi durumunda Suudi Arabistan'a gitmeyi kabul edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın geçen yıl Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro'ya aldığı Belhanda, bu sezon 15 maçta 5 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet