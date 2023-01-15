Trabzonspor 'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'de devre arası transfer hareketliliği yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibinde hareketli bir devre arası transfer dönemi geçmesi bekleniyor. Rus golcü Smolov'la görüşmelerini sürdüren Başakşehir'in yıldız orta saha oyuncusuna ise Fransa'dan dev bir teklif var. İşte Medipol Başakşehir transfer gündemine dair detaylar...





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HASAN ALİ GİTTİ!

Medipol Başakşehir'de dünya kupası arasında Emre Belözoğlu ile sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi fesh edilmişti. Dünya Kupası öncesi 15 maçta forma giyen Hasan Ali Kaldırım'la Adana Demirsopr ve Galatasaray 'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

ÇİNLİ STOPER GELDİ

Başakşehir, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.









Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

EPUREANU YOLCU

9 sezondur Başakşehir forması giyen Alexandru Epureanu ile yolların ayrılması gündemde. 36 yaşındaki Moldovalı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 karşılaşmada forma giyebilmişti. Epureanu ile Ümraniyespor'un ilgilendiği iddia ediliyor.









KENY ÇAYKUR RİZESPOR'A

Başakşehir sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvet oyuncusu Philippe Paulin Keny'i Çaykur Rizespor'a kiralamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 12 maçta forma giyen 190 boyundaki golcü rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR'E SÜRPRİZ GOLCÜ

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Başakşehir'in gündemine Fedor Smolov geldi. Dinamo Moskova forması giyen 30 yaşındaki forvet için girişimler sürüyor. Başakşehir bu sezon 20 maçta 9 gol atan Smolov için 4 milyon Euro'yu gözder çıkarmış durumda.





9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Lig 1 ekibi Nice, Youssouf Ndayishimiye için Başakşehir’e 9 milyon Euro teklif etti. Başakşehir Fransız kulübünden 13 milyon euro istiyor. İki takım arasında kıran kıran pazarlıklar devam ediyor. Daha önce Bordeuaux'da Burindi'li orta saha için teklif yapmış ancak Başakşehir'in istediği rakam gelmeyince transfer gerçekleşmemişti.

2017'DE BEĞENİLMEDİ! 2021'DE İSTEDİLER

Galatasaray 'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 2021'de Fatih Terim döneminde Yeni Malatya’nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Ancak oyuncunun ve kulübünün tercihi Başakşehir'den yana oldu.

29 MAÇTA OYNADILAR

Bu sezon Medipal Başakşehir formasıyla stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyen Youssouf Ndayishimiye Süper Lig ve Konferans Ligi dahil toplam 29 maçta forma giydi. 7 gol atan 24 yaşındaki oyuncu 1 de asist yaptı. Avrupa'da bir çok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. 1.83 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Burundi Milli Takımı'ndan da davet almıştı.

ASGARİ ÜCRETE OYNADI

Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la imza atan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücret maaş aldı. 23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.

Yakup Çınar



