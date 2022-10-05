Galatasaray HDI Sigorta, son olarak Spor Toto forması giyen Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna kattı ve milli voleybolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından Galatasaray Televizyonu'na konuşan tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyum. Bu formayı giyebilmek, maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Voleybolu çok özledim. Sarı-kırmızılı forma altında bu maçlara kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçer. Sezon uzun. Galatasaray’da oynarken, taraftarların neler yapabileceğini biliyorum. Bunu gördüm. Aynı şeyler, hatta daha fazlasını onlardan rica ediyorum. Bu çok büyük bir gurur. Sosyal medyadan sürekli mesajlar attılar. Böyle büyük bir taraftarla birlikte maça çıkmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. İnşallah öğreneceğim. Büyük bir heves, istek ve arzuyla maçları bekliyorum. Dünya Şampiyonası’ndan sonra konuşarak karşılıklı anlaşmaya vardık. Görüşmelerimiz bu noktaya kadar devam etti. İmzalar atıldı. Spor Toto’ya da başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, sıhhatlı ve başarılı bir sezon olur." diye konuştu.

Baturalp Burak Güngör kimdir?

28 Temmuz 1993 tarihinde Ankara’da doğan 1.90 metre boyundaki smaçör, Ziraat Bankası ve İstanbul BBSK geçirdiği dönemlerin ardından 2019-2021 yılları arasında Arkas Spor’da forma giydi. Son olarak Spor Toto takımında oynayan Burak Güngör, yıldız, genç ve A takım kategorilerinde ay-yıldızlı formayı defalarca giydi.

2012 yılında Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda en iyi servis karşılayan oyuncu olarak dikkat çeken Güngör, 2011 EYOF Yıldız Milli Takım şampiyonluğu başarısı yaşadı.