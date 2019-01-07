Galatasaray Batshuayi bombası! Son dakika transfer

Garry Rodrigues'i 10.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a satan Galatasaray, oluşan kaynakla kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Listesinde birçok isim bulunan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aslan, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve mutsuz olan Michy Batshuayi için temasa geçti.

Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncu, bu sezonun başında 3 milyon Euro bedelle Valencia'ya kiralanmıştı.

Batshuayi'nin yıllık kazancının 4 milyon euro civarında olduğu bildirildi.

Kaynak: TRT Spor