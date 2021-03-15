Galatasaray basketbolda yine mağlup

Süper Ligi’nin 24. haftasında Galatasaray yine kayıpları oynadı. Sezon başından bu yana istikrarı bir türlü yakalayamayan Sarı-Kırmızılılar, normal sezonun bitimine 6 hafta kala, hala son 3 sıradaki yerini koruyor. Aslan son olarak Ankara deplasmanında Türk Telekom'a 81-77 kaybederek üst üste 5., toplamda ise 17. mağlubiyetini aldı. 30 puanla 14.sıradaki Galatasaray'ın 15. sıradaki Fethiye ve 16. sıradaki Ormanspor'un puanları eşitlenmiş durumda. Aslan, Fethiye karşısında ikili averaj kaybetti.
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