Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve gözlerini artık tamamen pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına çeviren Galatasaray 'da yönetim de dev derbiyi bekliyor. Bir yandan devre arasında kadrosunu güçlendirmek için dört bir koldan çalışan Sarı-Kırmızılı yönetim saha dışında da adımlar atmaya başladı. Başkan Dursun Özbek'in sağ kolu olan, basın açıklamalarında en önde görünen Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Aslan'a başta stat isim sponsorluğu olmak üzere birçok kez fon sağlamıştı.





Emre Akbaba transferi...

2018'de Emre Akbaba'nın, Alanyaspor'dan, Sarı-Kırmızılılar'a transfer sürecinde yıldız oyuncunun bonservis bedelinin çok büyük bir kısmını Erden Timur'un sahibi olduğu Nef sponsor olarak karşılamıştı. Galatasaray camiasıyla o dönem yakın ilişkiler kuran, basketbola verdiği destekle gönülleri fetheden ve Dursun Özbek'le birlikte çok iyi devam edilen bu sezonda iyiden iyiye Sarı-Kırmızılı taraftarların sempatisini kazanan Erden Timur flaş bir hamle daha yaptı.

'Galatasaray'la geleceğe el ele'

Tecrübeli futbol adamı, Belçika 3. lig takımlarından Olympique Charleroi'ya yatırım yaptı. Charleroi'de, Timur'un nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu olurken, Belçika temsilcisi yüzeysel bir açıklama yaptı. 'Charleroi-Galatasaray geleceğe el ele!' cümlesiyle başlayan açıklamada büyük proje olarak nitelendirilen anlaşmanın salı günü başladığı kaydedildi. Açıklamada, anlaşmanın finansal ve sportif olduğu belirtilirken, altyapı ve stadyum konusunda da Erden Timur'un, Charleroi'yle işbirliği yapacağı vurgulandı.





'Bizim için büyük onur ve şans'

Erden Timur konuyla ilgili, "Diğer ülkelerden kulüplerle ilişki geliştirmek bizim için çok ilginç. Mohamed Dahmane ve Sinan Feradov'un konuşmaları beni baştan çıkardı. Olimpik Charleroi gerçekten ilginç bir meydan okuma ve Charleroi fırsatlarla dolu bir şehir" derken, kulüp yetkililerinden Mohamed Dahmane, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir adam keşfetmeyi başardım" ifadelerini kullandı.

Bu yatırımla birlikte Galatasaray ile Charleroi arasında bir pilot takım anlaşmasının olabileceği de anlaşılıyor.



