Ankaragücü maçını sorunsuz geçen Sarı-Kırmızılılar pazar günü Kadıköy'e lider olarak gidecek. Dev derbi öncesinde Galatasaray 'a iyi haber geldi.

Aslan'da Lucas Torreira, Ankaragücü maçında forma giyememişti. 26 yaşındaki futbolcu, anneannesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Uruguay'a gitmişti. Yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.





Buruk forma verirse...

Tecrübeli futbolcu derbiyi de düşünerek büyük bir özveride bulundu ve akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Torreira'nın bu akşam yapılacak idmana katıldı. Deneyimli oyuncu dev derbide teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde görev yapabilecek.

Timur iddialı konuştu

Süper Lig'de artık derbi için geri sayıma da geçildi. 18. haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak Süper Lig'de şimdiden heyecan başladı. Sarı-Kırmızılılar'da Başkanvekili Erden Timur kulüp televiyzonuna derbi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.





'Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç'

İyi bir oyun beklediklerini kaydeden tecrübeli futbol adamı, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz" dedi.

Timur sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız. Ancak unutulmamalı ki lig uzun bir maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz."

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