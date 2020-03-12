Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den yaylım ateşi!

Divan Kurulu’na katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Emlak Konut ile epey uzun ve destansı bir süreç yaşadık. Sağolsun devletimiz bize destek oldu. Hem Emlak Konut ile ihtilafı giderdik hem de Florya’yı aynı bedelle geri aldık. Ama biz Florya’yı aldığımız anda Dursun Özbek aldığı rehinleri hacze çevirdi. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin” dedi.

Divan Başkanı Hamamcıoğlu’nun araya girmesine öfkelenen Cengiz, “Laf atmayın! İzin verin de konuşayım. Bana hakaret eden kişi, benim hakaret ettiğimi söylüyor. Ben kime hakaret ettim söyleyin” ifadelerini kullandı. Özlü sözlerine de bir yenisini ekleyen Cengiz, “Asaf’ın değerini bilmez Süleyman olmayan, bilmez insanın kadrini alemde insan olmayan” cümlesiyle, yine Özbek’e göndermede bulundu.

Yönetim salonu terk etti

Üyelerden Ayhan Özmızrak kürsüye çıktığında, “Değerli başkanımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu” deyince, yönetim kurulu salonu terk etti. Özmızrak’ın kürsüden inmesinin ardından, Cengiz ve yöneticiler tekrar salona döndü.

Hamamcıoğlu’dan Fener’e gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantı sırasında Fenerbahçe galibiyetini yorumlarken, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.