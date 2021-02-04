Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. GSTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cengiz İrfan Can Kahveci transferine açıklık getirdi. Fenerbahçe'nin oyuncu için 10 milyon Euro teklif ettiğini kendisine Göksel Gümüşdağ'ın söylediğini belirtti.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR!

Allah bana bunu yaşatmasın. Öyle bir şey hissetsem bile taraftarımızdan özür diler kendimi yok ederim. Ahmet Kaya gibi 'Kafama sıkar giderim'. Konu Galatasaray ise benim her şeyim feda olsun.

Erencan transferi!

Erencan nasıl olur da böyle gidiyor? Rakiplerin tweetlerini gördüm. Siz diyor 100 B € eden bir futbolcuyu 4 M ₺'ya nasıl gönderdiniz deniyor. Transfermarkt'ta öyleymiş o da şüpheli ayrı konu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. Ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında herkese söyledim 'Açıklayın' dedim. Adil olmak gerekiyor 'Ben açıklıyorum siz de açıklayın' dedim. Erencan'ı karşı kulüp beğenmezse aynı paraya geri alırız. Çocuğa da bu güvenceyi verdik.

"TFF'ye limitleri açıklayın dedik"

Biz limitler içiresinde kaldık. TFF'ye sorduk kimin ne kadar açığı var açıklayın dedik. Açıklamadılar. Fair ne demek? Dürüst, adil, mert... Buradan TFF'ye sesleniyorum, dedikoduya mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar? Bunu TFF açıklasın.

"Limit aşanlara TFF ceza vermek zorunda"

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."

"Emin Bayram'ı bedava verdik. Neden konuşulmuyor?"

Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor. Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor.

"Yüzde 60'a yakın gelirlerimizde azalma oldu"

Biz son ana kadar bekledik transferleri girmek için. Saat 15:00'te kur güncelleniyor ve oradan 3 kuruş da olsun kâr edelim dedik. Yüzde 60'a yakın gelirimizde azalma var. Giderimiz de tam tersi olarak yüzde 60 arttı.

"Kayyum atansın diye bizi mahkemeye verdiler"

Bankalar Birliği anlaşmasını imzalama' diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. Kayyum atansın denen nebakarlar bizi mahkemeye verdi. Ne kadar teminat varsa benden önce verildi zaten... Bre gafil! Bre aymaz! Muhalifler, yaptıklarımıza teşekkür etmemek için Galatasaray'ın adı büyük diyorlar. Sanki Nijerya, sanki Kızıl Haç yaptı bunları.

"Fenerbahçeli yönetici bana teşekkür etti"

Ben UEFA'dan istirham ediyorum, transferleri ve bütçeleri incelesin. Beni TFF, UEFA inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yönetici bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Türkiye bir futbol ülkesi, tolerans gösterin dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti.

"Hocamız müthiş ironi yaptı"

Sevgili hocam listelerimi vereceğim derken müthiş ironi yaptı. Emre Utkucan ve ekibine de selam olsun. Hocamız müthiş ironi yaptı. Bir daha beni beklemeyin ben listeyi vereyim ona göre yapsınlar diyor.

Kime talip olduysak istediler!

"Nagatomo'ya rakip kulüp teklif yaptı. İftardayız. Yanımda. Abdurrahim bana lütfen bir şey deme dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim hatrına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular."

Bir sponsoru da reddettik bu arada. Açıklamayacağım burda.. Millet küçük dilini yutabilir.

Ben Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz.

İrfan Can transferinin detayları!

İrfan Can bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. Teklifimiz 4 milyon euro artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si. Bu kadar. Yüz yüze geldik Göksel başkan ile. Ben, sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkı vereceğim dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var. Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5.5 milyon euro + Linnes, onu da yeni gelen hoca istemiş, %20 sonraki satıştan pay. Karşı taraf çok mutlu oldu.

"Fenerbahçe 10 milyon Euro teklif etti"

Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon Euro teklif etti dedi sonra açıkladılar 7 milyon Euro. 10 Euro'nun üstüne 3 milyon Euro da bonus var.

"Onyekuru 5 aydır yatıyor' deniliyordu"

"Mostafa ve Onyekuru'nun zorunlu satın alma opsiyonu yok ama istersek ikisini de alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor' deniliyordu. Şimdi herkesi utandırdı. Diyorum ki; Ey Onyekuru! Utandırmaya devam et! Mostafa'nın lakabı debbabe... Debbabe tank demek. Allah onu nazarlardan korusun. Biz İrfan Can'ı alsaydık bile Gedson'u alırdık. Limitlerimiz yetiyordu. "

"Ali Koç çocukların kumbarasındaki paraya talip oldu. Benim hocam ise Çocuk Esirgeme Kurumuna tazminatını bağışladı. Defans yok diyorlar gaza geliyorlar. En az golü biz yiyoruz ve Luyindama gibi dünya çapında bir stoper yedek bekliyor. Orta saha yok diyorlar en çok gol atan orta sahalar bizde."