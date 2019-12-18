Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

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'Kayyum talep edenlerin hedefi seçime gitmek'

Galatasaray'da yaşanan sıcak saatlerin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayyum talep edenlerin hedefinin seçime gitmek olduğunu vurgulayan Cengiz, ''Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme durumu söz konusu olur. Biz bunu önledik. Kayyum talep edenlerin hedefi seçime gitmek istemek. 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, sorun değil. Galatasaray mali, idari, sportif başlıklarda oldukça iyi bir noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Çözemezsek şayet, hepsini anlatacağız.'' dedi.

'Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek'

Tuzlaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı. Tuzlaspor Başkanı da yanımdaydı. Şok halde izledim. Rakip takım teknik heyetinin tribünleri tahrik edip neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak tahrike girmeleri beni çok üzdü. 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek.

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