Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen törende yeni 399 üyeye beratları takdim edildi. İlk beratları başkan Mustafa Cengiz ile kulübün en yaşlı üyesi (1918 doğumlu) Fuat Diriker birlikte verdi.

Törene başkan Cengiz’in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Dorukhan Acar, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

'Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var'

Açılış konuşmasını yapan başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 15 binin üzerinde üyesi olduğuna değinerek, "Şu anda 9 bin 800’ü aktif, aidatını ödemiş üye durumunda. Türkiye’de bu kadar çok taraftarı olup bu kadar az üyesi olan kulüplerden biriyiz. Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Taraftarlar üye olmak istiyor. Tüzüğümüz buna izin vermediği gibi üyelik aidatlarımız da biraz yüksek. 20 bin lira kadar. Bunun bize camia olarak maddi anlamda çok büyük katkısı var." ifadelerini kullandı.

Bazı Galatasaray Lisesi mezunlarının üyeliğe alınmamasıyla ilgili konuşan Cengiz, şunları kaydetti:

"Aile üyelerimiz ve Galatasaray Lisesi alınmasın lütfen. Galatasaray Lisesi, sonsuza kadar yaşayacak ve sonsuza kadar inşallah bu haklarına devam edecekler. Bizi mutlu eden, özellikle D grubuna, yani normal üyeliğe olan başvuruların her yıl sabit kalıp artması. Reddedilme duygusu herkesin başına bir dönem gelmiştir. Çok acı bir duygu. Şunu bilsinler ki o üyeleri biz reddetmedik. Kapasiteden ötürü, tüzüğün verdiği sınırlamalardan ötürü kabul edememe durumuna geldik. Asla reddedilmediler. Ben bu nedenle üyelik başvurularını her yıl yeniden tekrar etmelerini, bizi dinleyen üye olamamış kardeşlerimden istirham ediyorum. Benim için fark etmez, üye ya da taraftar."

"Galatasaray’a üye olmak gerçekten çok zor"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe üye olmanın zor olduğunu söyledi. Başkan Cengiz, "Galatasaray’a üye olmak gerçekten çok zor. O yüzden lütfen o üyelik kartının kıymetini bilin. O kartın size getireceği çok avantaj yok fakat şunu bilin ki siz Türkiye’de futbolla ilgilenen yüzde 91 civarında bir kitlenin yüzde 45’ine aitsiniz. Galatasaray’da aidiyet duygusu, sadakat, vefa ve teşekkür duygusu çok önemli değerlerdir. Biz kendimizi sadece ait hissetmeyiz. Aynı zamanda sadığız ve kim ne yapmışsa, milimetrik bir şey yapmış olsa da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kulübün 1905’te Galatasaray Lisesi’nde bir grup öğrenci tarafından kurulduğunu hatırlatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Lisede bir odada, kurulan takım, taraftar sayısı olarak Türkiye’nin en büyük ve dünyada en büyüklerden biri oluyor. Dünyada 100 milyona yakın Galatasaray sempatizanı var. Savaşların olduğu o zorlu dönemde Ali Sami Yen nasıl bir takım kurmuş ki bu hale gelmiş. Bundan çok gurur duymalıyız. Dünyada hiçbir takıma, hiçbir sivil toplum örgütüne nasip olmamış bir takımın, inanışın temsilcileriyiz. ’İlelebet, kıyamete kadar sürsün.’ diyoruz. Galatasaraylı olmak çok önemli bir ayrıcalıktır."

'Devamlı zemini yazıyorlar. Hepsi bahçıvan oldu'

Galatasaray Adası ile ilgili açtıkları davayı kazandıklarını, Florya ve Riva arazileri ile ilgili yeni sözleşmeler imzaladıklarını hatırlatan Mustafa Cengiz, "Çok hayati işler yapılıyor. Ada için iki dava açtık. Öbür dört dava bizden önce açılmıştı. Küçümsemiyorum ama o davaların çoğu kaybedildi. Demek ki davaları yerinde ve doğru kanalları kullanarak açmışız. Florya’yı kurtardık. İlk Florya sözleşmesine başkaları imza atmıştı. Atabilirler o şartlarda. Onu da eleştirmedim; fakat Florya ve Riva sözleşmeleri bile bize ihale edildi. Biz o sözleşmeleri aldık, tümüyle yeniledik ve Galatasaray camiasına kalmasını sağladık. Hem de imarlı şekilde, dört sene önce ödediğimiz ücrete aldık. Yine teşekkür alamadık. Özellikle medyaya sesleniyorum. Benden, Abdurrahim Beyden, Yusuf Beyden, Dilek Hanımdan hoşlanma anlarım ama realiteyi yazsana kardeşim. Devamlı zemini yazıyorlar. Hepsi bahçıvan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

'Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Biz kendi aramızda hocamızla zaten görüşüyoruz. Futbolcularla değil. Bir şeyleri bilinçli olarak Galatasaray’ın önüne bunları medyanın belirli bir kesimi çıkartıyor. Bunlar bilinçli yapılıyor. Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız çok düşüyor. Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Biz bir çatışma kaybettik. Olabilir. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.