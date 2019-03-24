Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den mahkeme yorumu
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda oy çokluğu ile idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz, genel kurulun ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Cengiz, ‘Mahkemeye gidecek misiniz?’ sorusuna ‘Bakacağız’ yanıtını verdi.
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda oy çokluğu ile idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz, genel kurulun ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Bu haberi de okudularFatih Terim istifa edecek mi?
"Konuşacak mısınız" sorusuna "Taraftar ve camia konuşuyor" cevabını veren Mustafa Cengiz, yönetim kuruluyla bir araya geleceklerini ve sakin kafayla durum değerlendirmesi yapacaklarını dile getirdi. Camianın kendi kararını vereceğini belirten Cengiz, "Mahkemeye gidecek misiniz" sorusuna ise "Bakacağız" yanıtını verdi.
Cengiz kısa açıklamanın ardından aracına binerek salondan ayrıldı.
Bu haberi de okudularAbdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan ibra tepkisi