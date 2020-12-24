Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. PFDK'nın vereceği cezayla karşı karşıya kalan Fatih Terim'e destek veren Cengiz, "Ben göreve başladığımdan bu yana devamlı 'Florya ile yönetim arasında sorun var' gibi gösteriliyor. Bunları görüyoruz, okuyoruz. Bunu yapmayın, medyumluk yapmayın. Hocamız, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör, kimse alınmasın. Karagümrük maçında rakibe hakaret ettiği söyleniyor, bu nasıl olacak? Rakip takımın kalecisi, maçtan sonra Fatih hocayla fotoğraf çektiriyor, 'İmparator' diyor. Yönetim konuşunca 'Güvenlik kamerası görünce konuşuyor' diyorlar. Her şeyi nasıl anlatalım. Ne açıklama yapacağız Fatih hocanın olayıyla ilgili, onu da merak ediyorum. Biz hocamızın arkasındayız, yanındayız, bizim için bir değerdir. Çok konuşur, çok fazla aynı şeyi yaparsanız marjinal değeri azalır" ifadelerini kullandı. Hakemlerin formsuz olduğuna da dikkat çeken Başkan, şunları kaydetti:

'2-2 olsa ne olacaktı?'

"Hakemlerle ilgili yüreğimizi burkan şeyler oldu. 17 kulüp adına 10 kulüp imzaladı, ‘Hakemler de insandır hata yapar’ dediler. Onu yazanlar 'Kural hatası' diye ayağa kalktılar. Güldük, ben olsam utanırım. Yanlış penaltı ve taç verdiler diye 2 hakemin hayatını kararttılar. Bülent (Yıldırım) ile Serkan (Çınar)... Günah değil mi ya. Bir hakemi elinden tutup, kart gösterttiler onu da söyleyeyim, Deniz Ateş. Onun da kariyerini bitirdiler. 3 tane hakem. Madem zor yetiştiriyoruz niye yapıyorsun. Bunu yapmayın dedik. Dün bana göre penaltımızı vermedi. Bana göre penaltı. 2-2 olsaydı o penaltı ne olacaktı. Onu konuşacaktık. Hakem kasıtlı mı yaptı, hayır. Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum, biraz formsuzlar."