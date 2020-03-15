Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Beşiktaş’ın, Mesut Bakkal’ın kitabındaki teşvik primi iddialarına dayanarak, 1986-1987 şampiyonluğunun kendilerine verilmesi gerektiği açıklamasına tepki gösteren Cengiz, “Buna girersek 43’ten gireriz, Rizespor’dan çıkarız (Beşiktaş’ın son hafta Rizespor’a yenilip Bursaspor’un küme düştüğü sezon), Gençlerbirliği’ne gireriz (1986’daki skandal penaltıların olduğu maç). Süper Kupa neden oynanmadı diye sorarım. Bunlara girme taraftarı değilim. Camialar birbirine düşmesin, birbirimizi sayalım sevelim” dedi.

‘Webster 10 gün evde kalacak’

Erteleme konusuyla ilgili konuşan Cengiz, “Bursaspor ve birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sesini çıkaran biz olduk. Sanki biz rakipten çekiniyoruz, maç yapmak istemiyoruz gibi algı yaratıldı. Böyle bir şey yok. Biz mücadeleden kaçmıyoruz. Şu an parkedeyiz hepimiz risk altındayız. Webster’in testi negatif ama şu anda evde. Ateşle yattı bir gün önce, 10 gün evde olacak. Tabii herkesi çok etkiledi bu. Bazı oyuncularımız gelmedi. Bir ara sahada 5 oyuncu vardı” diye konuştu.

‘Sporcular tedirgin, üzgünüz’

Başkan Cengiz şöyle devam etti: “Sporcular tedirgin. Buna çok üzülüyorum. Bizim erteleme talebimiz, ‘Sanki seyircisiz oynarsak Galatasaray’dan 3 puan alabilir miyiz’ diye aynı hesapların yapıldığını hissettik bu hiç hoş değil diye. Hafızası dar olan insanlara söylüyorum, seyircili oynanınca önlem alıyoruz dedik, akşam karar değişti ama dedik ki sporcu, görevli ve medya mensuplarının sağlığı da önemli.”