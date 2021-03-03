Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya üzerinden kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde bulunan saplantılı taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Galatasaray taraftarı olduğu belirlenen bir Facebook kullanıcısı kulüple ilgili videolar çekip yayınlamaya başladı.

Taraftar kişisel sayfasından yayınladığı bir videoda Galatasaray yönetimi hakkında, "Galatasaray topçuları var, hepsi gâvur, Fatih Terim'in çıkıp doğruları konuşması lazım. O başkan, bir tanede başkanları var şe..z" şeklinde hakaret içerikli açıklamalarda bulundu.









Sosyal medya üzerinden hakarete uğradığını tespit eden Mustafa Cengiz söz konusu paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cengiz tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde söz konusu Facebook kullanıcısının şahsına ağır hakaretlerde bulunarak kamuoyunda hedef haline getirdiğini, bu nedenle paylaşımları yapan kişinin kimliğinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Şikayetin ardından harekete geçen savcılık sosyal medya kullanıcısının 52 yaşındaki H.B., olduğunu tespit etti. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak şikâyete konu olan paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia etti.

2 yıl hapsi isteniyor

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli H.B.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek 'Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleten günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

Sabah







