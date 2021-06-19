Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başkanlık seçiminde oy kullanmak için Galatasaray Lisesi’ne geldi. Cengiz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Adayların Galatasaray için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Cengiz, “Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden, üzülüp Galatasaray’dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, açıklamalarının ardından alkışlarla Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı.
DHA