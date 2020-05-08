Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle 30 Nisan Perşembe akşamı hastanaye kaldırılan Galataaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ameliyat edilmesine karar verilmişti. Hastanede kaldığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aradığı ve ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ilettiği Cengiz dün ameliyat oldu. Saat 09.00’da ameliyata alınan Mustafa Cengiz’in 10 saat süren operasyonun ardından durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

‘Dualarımız seninle başkan’

Bu arada, Asbaşkan Yusuf Günay ile birlikte hastanede hazır bulunan İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, operesayon devam ederken sosyal medya hesabından, Başkan ve yönetici arkadaşlarının fotoğrafıyla, “Dualarımız seninle sevgili başkanım” paylaşımını yaptı. Başta TFF ve Kulüpler Birliği olmak üzere spor camiası da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.