Galatasaray , Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Yusuf Demir ve Fredrik Gulbrandsen'in karşılıklı 2'şer golüyle berabere biten maç sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Galatasaray için tüm enerjisini verdiklerini ifade eden Başkan Dursun Aydın Özbek, “Galatasaray için çalışırken insan yorulmaz. Dolayısıyla biz de bütün enerjimizi Galatasaray'a verdik. Galatasaray için yapılan her şey bizim için büyük keyif, yorgunluk yok. Daha önceki dönemden deneyimimiz var. Galatasaray Spor Kulübü başkanlığını yaptım. Dolayısıyla beklemediğim herhangi bir şeyle karşı karşıya değilim. Burada karşılaştığımız bütün zorluklar, bildiğimiz zorluklardı ben ve arkadaşlarım bu zorlukların üstesinden gelmek için göreve geldik. Elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

'Bu proje Galatasaray'a büyük fayda sağlayacak'

Mecidiyeköy’deki Leo Residence projesinin Galatasaray için önemine vurgu yapan Başkan Özbek, sözlerine şöyle devam etti: “Dün bir basın lansmanı yaptık. Yaklaşık yüze yakın basın mensubu oradaydı. Bunların büyük bir kısmı emlakla ilgili basındı. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca dünkü yaptığımız lansman, Nevita şirketi ile yapılan bir lansmandı. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında bir ihaleye çıktık. Bu, yabancılara gayrimenkul satış ihalesiydi. Bazı firmalar katıldı. Nevita burada en iyi teklifi veren firmaydı. Kendisinden sonra gelen firma ile arasında yaklaşık 2 milyon dolar fark vardı. Ben Nevita’ya, ekibine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın projesine ilgi gösterdiler. Bu da Galatasaray'ın projesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aslan gibi bir proje demiştim. Bütün Galatasaraylıları da bu projeye destek vermeye çağırıyoruz. Çünkü bu proje Galatasaray'ın motor projesi. Çünkü buradan istihsal edilecek finansmanın Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını biliyoruz”

'Sahadaki performanstan memnunum'

Takımın sahada gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbek, “Yeni kurulan bir takımız. Dolayısıyla takımın ve oyuncuların birbirine alışması zaman aldı. Performansınız son haftalarda yükselerek sahaya yansıdı ve yükselerek devam edecektir. Ben gösterilen performanstan çok memnunum. Oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kamp yapmadık. Bazı oyuncularımızın transferleri geç bitti. En azından bu dönemde kamp yapma fırsatı bulduk. Galatasaray bu aradan da güçlenerek çıkacaktır” dedi.

Transfer açıklaması

Gençlerin Galatasaray'ın geleceği olduğunu belirten ve transfer konusuna da değinen Dursun Özbek, “Yeni kurulan bir takımız. Dolayısıyla takımın ve oyuncuların birbirine alışması zaman aldı. Performansınız son haftalarda yükselerek sahaya yansıdı ve yükselerek devam edecektir. Ben gösterilen performanstan çok memnunum. Oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kamp yapmadık. Bazı oyuncularımızın transferleri geç bitti. En azından bu dönemde kamp yapma fırsatı bulduk. Galatasaray bu aradan da güçlenerek çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.