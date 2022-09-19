Milli ara öncesinde ligde mağlubiyeti bulunmayan ve gol bile yemeyen Konyaspor 'u sahasında 2-1'lik skorla geçen Galatasaray 'da keyifler son derece yerinde... Başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre içerisinde kurmaylarıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'a çok iyi bir takım emanet eden Dursun Özbek'in moralinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

Başkan Özbek'in, Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk ile kısa bir değerlendirme toplantısı yaptığı ve hocasına, son haftalarda ortaya konan oyun ile alınan galibiyetlerden dolayı teşekkür ettiği bilgisine ulaşıldı.







