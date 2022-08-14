Süper Lig 'in 2. haftasında Galatasaray , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, Karadeniz ekibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"İstenmeyen bir mağlubiyet. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Sezonun geri kalan kısmında da oyunumuzu daha güzelleştirmek için, eksik kalan yerlerimiz için bunlar bize bir gösterge."





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"Cumhuriyet'in 100. yılında elimizden geleni yapacağız. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız lazım."

Flaş hakem yorumu

"Hakemlerle ilgili sezon başında yorum yapmak bence yanlış. Bazı kararlar adil değildi ama sezon uzun. Sezon başında böyle bir yorum yapmak adil değil."

Victor Nelsson transferi

"Nelsson'la ilgili Sevilla'nın teklifi var ama istediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz."

"Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Elbette oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz, lig devam ediyor."





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