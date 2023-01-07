Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelere imza attı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Dursun Özbek, dev derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında konuştu.









TORREIRA DÖNDÜ!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Lucas Torreira sevinci yaşandı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahası ülkesinden geri döndü. Lucas Torreira, Galatasaray'ın dün gerçekleştirdiği antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Galatasaraylı oyuncular, Lucas Torreira'ya destek verdi.

ERDEN TİMUR'DAN BELÇİKA HAMLESİ

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, önemli bir yatırıma imza attı. Erden Timur, Belçika 3. Ligi’nde yer alan Olympique Charleroi’yı satın aldı. Belçika kulübü, anlaşmanın 4 Ocak’ta İstanbul’da imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda “Charleroi - Galatasaray geleceğe el ele!” başlığı dikkat çekti. Finansal ve sportif konularda Erden Timur’un kulübe destek vereceği vurgulandı. Ayrıca, altyapı ve stadyum konusunda Erden Timur’un Charleroi’yle işbirliği içinde olacağı bildirildi.









TİMUR: ÇOK FAZLA DUYGUNUN YAŞANACAĞI BİR MAÇ

Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi öncesi kulüp televizyonuna konuştu. İyi bir oyun beklediklerini kaydeden tecrübeli futbol adamı, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz" dedi.









Erden Timur sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız. Ancak unutulmamalı ki lig uzun bir maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz."









DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Süper Lig’de 18. haftanın en çok merak edilen maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Meler’in yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay üstlenecek. Halil Umut Meler bugüne kadar 2 kez Fenerbahçe-Galatasaray, 2 kez Beşiktaş -Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu derbilerde Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.









DURSUN ÖZBEK, MİLLİYET'E KONUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide görev alacak olan Halil Umut Meler’in en gözde ve formda hakemlerden biri olduğunu söyledi, “Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Meler’in adaletine güveniyorum. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam” dedi.









İşte Dursun Özbek'in sözleri:

- Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma.

- Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy’e gideceğiz. Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz.

- Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi. Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum.

- Son dönemdeki tartışmalar ne yazık ki hakemlik müessesini yıprattı. Halil Umut Meler en gözde ve formda hakemlerimizden bir tanesi. UEFA’nın çok önem verdiği bir hakem. Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Halil Umut Meler’in adaletine güveniyorum. Son yönettiği maçları da izledim. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam.

- TFF ziyaretimizde son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir görüş alışverişinde bulunduk. Yaşanan gelişmelerin Türk Futbolu için artık zararlı hale geldiği konusu ele alındı.