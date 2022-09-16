Süper Lig'in son 4 haftasında Ümraniye, Gaziantep ve Kasımpaşa'yı yenen, Trabzonspor 'la deplasmanda berabere kalan ve 10 puan toplayarak zirve takibini sürdüren Galatasaray , şu ana kadarki en zorlu sınavlarından birini vermek için sahaya çıktı.

Galatasaray ile Konyaspor , Süper Lig’de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Aslan 30 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil-Beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

Dursun Özbek stada yürüyerek giriş yaptı

Ligde üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray, Konyaspor maçını 46.925 taraftarın NEF Stadyumu'ndan takip ettiğini açıkladı. Bu yoğun ilgi neticesinde NEF Stadyumu çevresinde yoğun trafik oluştu. Maç öncesi dikkat çeken bir görüntü de dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi yoğun trafik nedeniyle stada yürüyerek giriş yaptı.











