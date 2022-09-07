Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Rakibi de yeneriz hakemi de!

Galatasaray 'da en kritik anda gelen 3 puanın mutluluğu yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, ikinci yarının tamamında 10 kişi oynadığı Gaziantep karşılaşmasında müthiş bir mücadele ortaya koyarken, üstelik kaçan bir de penaltıya rağmen 90+1'de gelen golle zafere uzandı. Elde edilen bu zorlu galibiyete en çok sevinen isimlerden biri de kuşkusuz Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ti. Öyle ki Özbek, son düdük çalar çalmaz soluğu soyunma odasında aldı. Oyuncularıyla burada duygusal bir konuşma yapan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, sözlerinin sonunda bir de müjde vererek takımdaki havayı en yüksek seviyeye çıkardı.

'Bunun ödülünü alacaksınız'

3 puanda katkısı bulunan tüm futbolculara tek tek teşekkür eden Dursun Özbek, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bizi gururlandırdınız. Burada taraftarımızın önünde müthiş bir bütünlük yaşandı. İşte bizim görmek istediğimiz de bu. Biz Galatasarayız, rakibi de yeneriz hakemi de yeneriz. Sizler de bu güzel ve anlamlı galibiyetin ödülünü alacaksınız" ifadelerini kullandı. Başkan'ın detay vermese de bir prim hazırlığında olduğu, Kasımpaşa maçı öncesinde bunu teknik ekip ve takıma açıklayacağı öğrenildi.

Metin Karabaş