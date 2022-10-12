Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi: Anlaştık...

Sarı-Kırmızılı kulübün ekim ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tesislerin taşınmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kemerburgaz'daki tesise de, "Metin Oktay" ismini vereceklerini duyuran Özbek, "40 sene önce yapılan Florya tesisleri artık çağ dışı kalmıştır. Galatasaray'a yakışmıyor bu tesisler. Galatasaray'ın içine girdiği bu borç sarmalına hiçbir yönetim sessiz kalamaz. Birinci hedefimiz mali bağımsızlığı kazandırmak. Değerli Galatasaraylılar bizim arkamızda durun. Bizi destekleyin. İleriye dönük faaliyetlerimizi kimseye muhtaç olmadan gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'Haftaya satışlar başlıyor'

Rezidansa çevrilen Mecidiyeköy'deki bina konusunda görüşmelerin yapıldığını açıklayan Özbek, "180 tane 1+1 ve 2+1 hüviyetinde daire yapıyoruz. 5 tane de ticari dükkanımız var. Önümüzdeki hafta itibarıyla satış ofisimiz faaliyete geçecek. Bunları yabancılara satmayı planlıyoruz. İhalesini yaptık ve firmaları burada yarıştırdık. Mecidiyeköy Galatasaray'ın malı. Bütün Galatasaraylılar’a çağrı yapıyorum. Gelin oradan bir parça mal alın ve gene bizde kalsın" ifadelerini kullandı.

'Ada bizim için çok önemli'

Başkan, Galatasaray Adası'nın önemine de vurgu yaparak, "Galatasaray'a yakışan, orada mutlu olacağımız bir adayı kazandırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Ada'nın varlığı Galatasaray için çok önemli. Galatasaraylılar’ın orada olması ayrı bir ambiyans yaratıyor. Benim ve arkadaşlarımın yaratmak istediği ortamı Ada'da gördüm" dedi.

'Bankalar Birliği ile anlaştık'

Dursun Özbek, Bankalar Birliği'yle ilgili de konuşurken, "Galatasaray mevcut gayrimenkullerin hepsini bu şekilde satsa borcunu kapatamıyor. Bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve arkadaşlarımın amacı budur. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşme çerçevesinde bu miktarın yarısının onlara aktarılması gerekiyor. Bankalar Birliği ile görüştük ve 'Bunu bugün almayın' dedik. 'Bize 6 ay süre verin, bu parayı katlamanın çaresine bakalım' dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz diğeri Florya'daki arsa. Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler" açıklamasını yaptı.