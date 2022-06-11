Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti, Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılılar'ın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan ve gözyaşlarını tutamayan Başkan Özbek, ''Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray’ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı.'' dedi ve ekledi:

'Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı'

“Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray’ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray’ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu.''

'Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok'

''Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray’a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray.”

Özbek’in konuşmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 103’üncü dönem yöneticiliğini üstlenecek olan ekip arkadaşlarını sahneye davet etti ve arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN: Dursun Özbek

YÖNETİM ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

DENETİM ASİL: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

DENETİM YEDEK: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç

SİCİL ASİL: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

SİCİL YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup Peker

DİSİPLİN ASİL: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN YEDEK: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen



